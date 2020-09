Muro pericolante a Creva, il Comune intima la sistemazione

È uno degli ultimi atti amministrativi dell’amministrazione Pellicini, preso il 22 settembre e riguarda il muro pericolante di Creva nell’area “ex-Crespi-Dellea“ in via Creva, che aveva fatto discutere nei mesi scorsi.

Una relazione tecnica sul manufatto eseguita dal responsabile del settore territorio di Luino ha evidenziato una situazione di pericolo imminente derivante dal probabile crollo del muro di contenimento. “A seguito di quanto sopra accertato, si ritiene urgente provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza, quindi interdire il parziale transito su una porzione di carreggiata, per la parte prospiciente il muro, il tutto al fine di evitare danni a persone e cose a cagione di possibili conseguenze successive“, si legge nell’ordinanza dove si intima alla proprietà entro 30 giorni di provvedere all’immediata messa in sicurezza del muro di contenimento lungo la via Creva mediante rimozione della vegetazione soprastante il muro, per tutta la sua estensione e per una profondità di 5 metri e con l’esecuzione di uno scavo di una fascia di profondità di 1 metro, per la larghezza interessata dal fenomeno di rotazione del manufatto muro, con un franco aggiuntivo di 5 metri per lato, con larghezza alla base di m 1,50 “al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per il transito lungo la via pubblica antistante, facendo pervenire a questo Ente conseguentemente comunicazione scritta di ultimazione di detti interventi, per scongiurare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza urbana, unitamente ad una perizia asseverata di verifica della stabilità globale del manufatto di contenimento“.