Organo e soprano: serata di musica alla Chiesa di Besozzo

Sabato 5 settembre alle ore 21, si terrà alla Chiesa dei Ss. Alessandro e Tiburzio a Besozzo un concerto per organo e soprano, inserito all’interno del ciclo Antichi Organi Patrimonio d’Europa, patrocinata dalla provincia di Varese e con il contributo di Regione Lombardia, con la direzione artistica di Mario Manzin e Irene de Ruvo dell’Associazione Antiqua Modicia.

In questa 40° edizione l’Amministrazione Comunale di Besozzo e la Biblioteca Popolare O. Contini cofinanziatori dell’iniziativa, in collaborazione con la Parrocchia di Besozzo, ancora una volta e forse più che in passato, hanno dimostrato la loro coesione e manifestato il loro interesse per questo progetto culturale che ha come obiettivo primario la tutela e la valorizzazione dei manufatti della scuola organaria varesina, frutto di una maestria che contraddistingue questo territorio sin dalla metà del XVII secolo e la condivisione della Cultura, prezioso bene comune

In programma musiche Bach, Rossini, Franck e Puccini.

Due i protagonisti della serata: Mariachiara Cavinato, soprano e violista nata a Varese, che presso il Conservatorio di Milano, ha conseguito il diploma in Canto Lirico, in Viola e la laurea di II livello in Musica vocale da camera con Lode. Collabora costantemente con diverse realtà musicali in Italia e all’estero, tra cui l’Orchestra della Fenice di Venezia nel 2014 e LaVerdi di Milano. Membro dal 2016 del Coro dell’Accademia del Teatro alla Scala, ha collaborato come soprano nel Flauto Magico a Shangai nell’ottobre 2019 e nella serata di Gala dedicata a Domingo il 15 dicembre 2019.

All’Organo Andrea Gottardello, diplomato in Pianoforte, Clavicembalo, Organo e Composizione Organistica, insignito di numerosi premi di esecuzione e composizione e sue composizioni in stile per organo sono edite per Armelin (PD). Insegna Teoria, Solfeggio, Armonia, Analisi e Improvvisazione pianistica presso l’Accademia Musicale Varesina. Ha recentemente concluso “Anne Frank, Een Leven”, grande biografia sinfonica per cori e orchestra in 7 quadri. La sua opera “L’inquietudine di S. Pietro”, su commissione del Teatro di Malta, è stata eseguita al Festival Sinfonico Internazionale de La Valletta dalla Malta Philarmonic Orchestra nel 2020. Dal 2000 è titolare dell’organo meccanico Mascioni in S. Kolbe a Varese.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito e si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.