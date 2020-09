Ospedale di Varese tra i migliori d’Italia secondo Newsweek

Una classifica che mette in fila i migliori ospedali del mondo, divisi Paese per Paese. L’ha elaborata Newsweek, rivista generalista statunitense, fondata nel 1933.

Per il secondo anno consecutivo, Newsweek ha collaborato con la società di ricerca dati Statista Inc. per classificare i principali ospedali in 21 Paesi.

Come si legge su Newsweek, le classifiche si basano su raccomandazioni di professionisti medici, risultati di sondaggi sui pazienti e indicatori chiave di prestazione medica. Statista, in collaborazione con GeoBlue, ha invitato decine di migliaia di professionisti medici nei Paesi selezionati a un sondaggio online da settembre a novembre 2019. Sondaggio che è stato promosso anche su Newsweek.com.

Per l’Italia, al primo posto c’è il Niguarda di Milano, seguito dal Gemelli di Roma e dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. L’Ospedale di Circolo di Varese si piazza al 19esimo posto in questa classifica, mentre quello di Busto Arsizio all’81esimo. La Lombardia è molto ben rappresentata con diverse strutture in posizioni di prestigio: oltre a Varese, ci sono i milanesi Humanitas, San Raffaele e Sacco, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, San Matteo di Pavia e Spedali Civili di Brescia tra le migliori 20 strutture italiane secondo Newsweek.