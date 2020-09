Primarie: sabato il comune incontra i genitori per spiegare mense e doposcuola

Confermato per sabato prossimo, 5 settembre, un doppio incontro tra l’Amministrazione comunale e i genitori dei bambini iscritti ai servizi parascolastici delle scuole primarie della città di Varese.

Due differenti orari per una riunione speculare (la prima comincerà alle 9.00, la seconda alle 11.15, entrambe nella tensostruttura dei Giardini Estensi), così da consentire il giusto distanziamento e tutte le precauzioni per il contrasto alla pandemia da coronavirus. Al centro della mattinata i dettagli sul funzionamento dei servizi parascolastici: prescuola, mense e doposcuola.

«Dopo aver ufficializzato la riapertura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – sabato faremo il punto anche sui nostri servizi parascolastici alle primarie. Il nostro impegno, come più volte detto, punta a far tornare gli alunni e le alunne varesini e le loro famiglie a una condizione, per quanto possibile, di normalità. La riapertura delle scuole e dei servizi è da mesi la nostra priorità e abbiamo lavorato nell’ottica di un patto educativo territoriale: ripartire in sicurezza è importante, farlo concretamente dalle scuole lo è ancora di più».

I genitori stanno in queste ore ricevendo il link per registrarsi a uno dei due appuntamenti, cui sarà presente l’assessore Dimaggio. Per quanto riguarda invece le informazioni sulle lezioni curricolari, come per esempio gli orari di inizio e la scansione degli ingressi, le comunicazioni sono affidate alle singole scuole.