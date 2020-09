Ripartono i corsi delle danze dal mondo con Nashat, e sono anche on line

Tornano i corsi di “Nashat”, la storica asd affiliata a Uisp Varese che porta sul territorio le danze di tutto il mondo. E avranno una novità: oltre alle classiche lezioni in palestra, sarà possibile anche iscriversi a degli speciali corsi on line.

«L’esperienza maturata durante il lockdown, con l’appuntamento on line con tante allieve ci ha fatto scoprire un nuovo modo di fare lezione – spiega Ileana Maccari, danzatrice, insegnante e coreografa di danza del ventre e danza hawaiana (hula) ed anima dell’asd Uisp – con più aspetti positivi di quanto si potesse immaginare, anche perché ci dà modo di essere ancora più inclusivi. Abbiamo pensato quindi di riproporli a chi vuole seguire i nostri corsi, non per sostituire le lezioni in palestra, ma per ampliare la nostra offerta».

I corsi in programmazione per ora seguiranno i due filoni “classici”, Danza del Ventre e Hula Hawaiiana, e sono per tutti i livelli di abilità, dall’iniziale all’avanzato, in orario serale o in pausa pranzo. Per tutti è prevista una lezione di prova gratuita.

«La danza del ventre è una delle forme più antiche di espressione artistica, è una danza sensuale ed elegante che esprime lo scorrere dell’energia vitale – dicono le insegnanti Nashat – è adatta a tutte le donne, di qualsiasi età e corporatura, e numerosi sono i benefici che procura, sia per il corpo, sia per la mente».

Meno conosciuta la Hula hawaiana, danza dalle origini forse ancora più lontane. «La Hula è l’essenza e lo spirito delle isole Hawaii – dicono da Nashat – inizialmente nata come rituale sacro, è diventata in seguito una danza di intrattenimento, ma non ha perso la sua potenza evocativa, perché ogni movimento racconta sempre elementi di una storia descritta nel canto. Le danzatrici rappresentano aspetti della natura e della vita».

L’offerta della asd Uisp Nashat comprende anche seminari e stage anche per danze polinesiane, tribal bellydance, tribal fusion, danza afro, bollywood dance, danza tradizionale indiana, improvvisazione, portamento ed eleganza e molto altro. Per informazioni sui corsi, lezioni e stage è possibile chiamare il 347/8744510.