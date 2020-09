Sole d’estate nel fine settimana

Cielo limpido e sole d’estate ci accompagneranno per tutto il weekend secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. L’aria mite e asciutta dell’anticiclone atlantico giunge fino alle Alpi con ancora bel tempo estivo oggi e domani. Una modesta perturbazione proveniente dalla Francia, attraverserà il N-Italia tra domenica sera e lunedì con qualche temporale.

Venerdì sarà ben soleggiato con leggera foschia e rugiada sui prati all’alba. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti. Asciutto.

Nella giornata di sabato il tempo prosegue ben soleggiato e caldo. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte di 30°C sulla bassa padana. Sulle Alpi qualche nuvola nel pomeriggio e in serata ma asciutto.

Domenica abbastanza soleggiato e ancora caldo sulla pianura con nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi dove sarà possibile qualche rovescio o breve temporale dal pomeriggio, nella notte localmente in transito sulla pianura

La tendenza prevede per lunedì 7 Settembre: variabile, sole e nuvole con piogge e temporali sparsi. Martedì 8 Settembre: residua nuvolosità al mattino, via via soleggiato. Massime attorno a 25°C.