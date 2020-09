TEDxVarese presenta Countdown

TEDxVarese presenta TEDxCountdown, una serie di iniziative che dal 10 al 18 ottobre approfondiranno la tematica della crisi ambientale, presentando azioni alla portata di tutti che possono portare a un miglioramento concreto.

La proposta nasce con l’obiettivo di stimolare gli individui e le comunità a riscoprirsi parti interdipendenti di un sistema, che devono impegnarsi per pianificare il futuro in modo più sostenibile e resiliente e cercare insieme un nuovo equilibrio. Il percorso Countdown prevede iniziative “collaterali” rivolte a diversi pubblici che si svolgeranno sabato 10 e 17 ottobre – incontri dedicati al mondo economico, scientifico, accademico e sociale del territorio, ma anche attività per gli studenti delle scuole – e avrà culmine domenica 18 ottobre con la trasmissione di un film realizzato da TEDxVarese che presenterà idee di valore sul tema del cambiamento climatico, raccontate da cinque personalità provenienti da tutta Italia in un luogo evocativo di Varese.

Un’esperienza che avrà un risvolto concreto anche “visibile”: sabato 10 ottobre prenderà il via la piantumazione di 250 piante nella città di Varese, realizzata da TEDxVarese in collaborazione con il Comune e la partecipazione dei partner dell’iniziativa. “Con Countdown vogliamo organizzare un’iniziativa per prenderci cura del nostro pianeta perché siamo convinti che sia la cosa giusta da fare ora – ha dichiarato David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese. Di fronte all’impossibilità di realizzare un evento ‘tradizionale’ come gli anni scorsi, invece di arrenderci abbiamo voluto pensare in modo innovativo e ‘alzare la posta’ lanciando un’iniziativa nuova, impegnativa, diversamente coinvolgente, che come già fatto con Digitale per Varese vuole ricordare a tutti l’importanza di operare in ottica di comunità e ribadire che un gesto anche piccolo compiuto da ciascuno può avere impatti positivi sulle altre persone: solo ragionando in questo modo sarà possibile progettare nel concreto un futuro migliore”. Sarà possibile partecipare al programma delle iniziative in modi diversi. Alcuni appuntamenti sono su invito e a porte chiuse ma sarà possibile inviare una candidatura sul sito tedxvarese.com. Il film del 18 ottobre sarà disponibile sui canali di TEDxVarese e l’organizzazione incoraggerà la possibilità di organizzare in sicurezza dei watch party.

Per la realizzazione di Countdown TEDxVarese lavora a stretto fianco con una serie di organizzazioni: Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, EOLO, Elmec, Banca Etica, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Commissione Europea, Joint Research Centre, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Centro Geofisico Prealpino di Varese, Università degli Studi dell’Insubria di Varese, LIUC – Università Carlo Cattaneo, Museo MA*GA di Gallarate, FAI – Villa Panza. Sostengono la community di TEDx Countdown organizer Asvis, WWF, BCorp, Open Impact. La comunità TEDx Italiana supporta il progetto Countdown su scala nazionale e, attraverso una formula di sana collaborazione e condivisione, ha deciso di condividere la progettazione di una serie di iniziative locali in 15 diverse città. Oltre a TEDxVarese, gli eventi TEDx organizzatori sono: TEDxRoma, TEDxMilano, TEDxMantova, TEDxBrescia, TEDxBologna, TEDxCesena, TEDxNovara, TEDxBrianza, TEDxAscoliPiceno, TEDxCoriano, TEDxLivorno, TEDxUnicatt, TEDxCastelfrancoVeneto e TEDxPerugia.

Sabato 10 ottobre

Si terrà dalle ore 9 alle ore 11 presso il MA*GA di Gallarate l’iniziativa “Il futuro si costruisce in un museo”, che radunerà studenti del territorio per vivere un’esperienza educativa innovativa e sostenibile. Contestualmente, docenti, formatori e leader del sistema scolastico si confronteranno sulle buone pratiche per le realtà educative e formative.

A partire dalle ore 12 presso il Parco di Villa Mylius sarà possibile assistere alla piantumazione deli primi 10 dei 250 alberi che grazie a TEDxVarese e ad altri partner renderanno ancora più verde la città di Varese.

La partecipazione è legata a una registrazione da effettuare sul sito tedxvarese.com.

Avrà sede dalle ore 15 alle ore 17 presso la Camera di Commercio di Varese il TED Circle “Impact driven sustainability”, dedicato al mondo economico e imprenditoriale della Provincia di Varese. Durante la discussione, il gruppo di lavoro costruirà la mappa della sostenibilità del futuro di Varese condividendo buone pratiche e obiettivi.

Sabato 17 ottobre

Si terrà dalle ore 11 alle ore 13 presso la Sala VareseVive il TED Circle “La sfida del cibo intelligente”, che radunerà operatori e policy maker della filiera del cibo impegnati a confrontarsi sul tema della sostenibilità del settore. Sarà possibile candidarsi a partecipare sul sito tedxvarese.com. Si svolgerà dalle ore 15 alle ore 17 presso il Museo Pogliaghi il TED Circle “Come cambiare con il cambiamento climatico”, appuntamento dedicato al mondo scientifico e delle istituzioni durante il quale si approfondiranno gli effetti concreti del cambiamento climatico sul territorio e si delineeranno le strategie di mitigazione. Sarà possibile candidarsi a partecipare sul sito tedxvarese.com.

La trasmissione del film domenica 18 ottobre

Un racconto a più voci sui temi del cambiamento climatico in prima visione alle 21:00, con la partecipazione di speaker di rilievo nazionale e internazionale che interverranno da un luogo rappresentativo per la città di Varese: questo il cuore del percorso Countdown di TEDxVarese, su cui ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane. Nell’attesa, sarà possibile contribuire a dare eco all’iniziativa candidandosi sul sito tedxvarese.com per diventare “watch party organizer” e ospitare in sicurezza presso la propria abitazione una visione condivisa del primo live del film con i propri parenti o amici. Ulteriori informazioni su Countdown sono disponibili sul sito tedxvarese.com.