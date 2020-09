“Truffa romantica”: fermata a Bellinzona una donna di 64 anni

Una donna di 64 anni è stata arrestata (rilasciata in un secondo tempo) e accusata di truffa dopo essere stata fermata nei pressi della stazione ferroviaria di Bellinzona. Secondo il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale la donna avrebbe preso parte a una cybertruffa di tipo “Romance Scam” o “Love Scam”, nelle quali le vittime vengono approcciate tramite i social network da persone di bella presenza, spesso con profili fittizi. Personaggi che poi, dopo i primi scambi, avanzano pretese economiche giustificate da difficoltà di natura finanziaria.

In questo caso la vittima aveva avviato un rapporto a distanza con una sedicente studentessa che aveva poi richiesto alcune migliaia di franchi svizzeri per fare fronte alle spese universitarie. La donna arrestata si è quindi presentata come una congiunta della ragazza e avrebbe contribuito al raggiro suffragando in vari modi la tesi delle ristrettezze economiche della giovane. Nell’inchiesta coordinata dal Procuratore pubblico Claudio Luraschi, è ora al vaglio anche la posizione del figlio della 64enne, residente all’estero e fortemente indiziato di aver preso parte a sua volta al raggiro.

Per evitare sgradite sorprese e altri casi simili, la Polizia cantonale ha diramato una serie di indicazioni per innalzare l’attenzione verso questo tipo di raggiri: