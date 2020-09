Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, interviene la polizia

Intervento notturno per gli agenti della volante della Questura di Varese. Poco dopo la mezzanotte i poliziotti hanno dovuto raggiungere un bar di Bobbiate per allontanare un giovane in evidente stato di ebbrezza che stava infastidendo i clienti del locale.

Vani i ripetuti inviti del proprietario ad allontanarsi. Alla vista della pattuglia, il ragazzo P.A., poco più che trentenne e noto per i numerosi precedenti penali e di polizia, ha subito assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, rivolgendo loro insulti e minacce.

Con non poca fatica, gli operatori della volante sono riusciti a farlo uscire dal locale. Per protesta però il giovane si è seduto sul ciglio della strada in un punto potenzialmente pericoloso. È stato quindi necessario procedere all’accompagnamento in Questura dove ha proseguito a dare in escandescenza con atteggiamenti minacciosi nei confronti dei poliziotti che, tuttavia, sono riusciti a placare. Il ragazzo è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta con conseguente applicazione del provvedimento del Daspo urbano.