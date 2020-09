Varese Academy, tre giovani in arrivo dall’Argentina

Sono in arrivo tre rinforzi dal Sudamerica per la Varese Academy Pallacanestro, la società giovanile attiva in città che, pur essendo tecnicamente sganciata dalla Pallacanestro Varese, si occupa del vivaio biancorosso.

Nella Città Giardino sono in arrivo tre giovani argentini, tutti di classe 2004: si tratta di Jeronimo Maidana, Mauro Villa e Benjamin Marchiaro, che andranno ad aggiungersi al contingente di talenti stranieri giunti a Varese grazie all’iniziativa di Gianfranco Ponti, il dirigente che ha dato vita all’Academy e che segue le vicende giovanili da alcune stagioni.

I tre 16enni hanno tutti passaporto italiano, sono stati notati nel corso di un raduno tenutosi a Cordoba sotto gli occhi di Stefano Bizzozi -il responsabile tecnico biancorosso – e troveranno a Varese uno dei massimi cestisti della storia del loro Paese, Luis Scola. Marchiaro e Villa tra l’altro sono già nell’orbita della nazionale albiceleste. ma anche Maidana è stato preselezionato in passato.