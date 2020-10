Al via il progetto Green-School per l’anno scolastico 2020-2021

Il Progetto Green School di Varese riparte anche per l’anno scolastico 2020 2021, adattandosi alla situazione attuale per poter continuare a promuovere la cultura della sostenibilità e delle buone pratiche all’interno delle scuole.

Il 21 Ottobre alle ore 15 sulla piattaforma di Microsoft Teams si terrà l’evento di lancio delle attività di quest’anno (clicca qui per l’iscrizione all’evento online).

Verranno presentati i risultati raggiunti dalla rete Green School nel 2019/2020 e le modalità con cui il progetto verrà realizzato durante quest’anno scolastico, grazie anche al supporto delle diverse realtà che collaborano alla sua attuazione.

Il Progetto Green School- Rete Lombarda per lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo la promozione di buone pratiche all’interno degli istituti scolastici, stimolando docenti ed alunni (circa 40 mila quelli coinvolti ogni anno su 250 scuole) ad adottare comportamenti consapevoli su mobilità, energia, rifiuti e spreco alimentare.

Nato nel 2009, oggi il progetto coinvolge numerose scuole della Regione Lombardia, grazie anche al contributo di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, della coopertativa ASPEm e di partner di tutte le province lombarde.