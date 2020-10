Città di Varese, slitta anche la partita con l’Imperia

Il problema Covid continua a guastare il campionato di calcio di Serie D (non solo quello, ovviamente…) e in particolare il calendario del Città di Varese: la squadra biancorossa ha rilevato una positività all’interno del proprio gruppo e quindi, dopo il rinvio del primo match casalingo contro i valdostani del PDHAE, farà slittare anche il prossimo incontro.

Niente trasferta ligure quindi nella giornata di mercoledì 7 ottobre, quando il Varese avrebbe dovuto affrontare l’Imperia sul terreno di gioco del “Nino Ciccione”. La gara dovrà quindi essere recuperata il prossimo mercoledì 28 ottobre, mentre la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto per mercoledì 14 la disputa del match contro il PDHAE.

In questo momento la squadra di Sassarini ha dunque una sola partita all’attivo in campionato, quella persa all’esordio 1-0 sul campo del Sestri Levante. Nel girone A ci sono due formazioni che, addirittura, non hanno ancora disputato un minuto di gioco: il Casale e la Lavagnese. La disputa del torneo è più complicata del previsto e, probabilmente, andranno presi nuovi provvedimenti per vedere scendere in campo le squadre.