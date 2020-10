Commercianti e ristoratori in piazza mercoledì a Varese: “Distanziati e in sicurezza per far sentire le nostre ragioni”

Si sono incontrati e confrontati dal momento in cui sono scattate le norme del nuovo Dpcm che conteneva chiusure e limitazioni imposte a molte attività. Commercianti, ambulanti, professionisti e produttori toccati nel vivo della propria attività dalle norme anti contagio hanno deciso che nella giornata di mercoledì 28 ottobre scenderanno in piazza montegrappa a Varese dalle 15 alle 20, pacificamente e in sicurezza, per far sentire la propria voce e le proprie ragioni.

Le norme contenute nel provvedimento del Governo, che si combinano con quelle già decise in Lombardia, hanno influito pesantemente sull’operatività di molte attività, bar e ristoranti in primis. A Varese i titolari delle attività coinvolte scenderanno in piazza per ribadire le proprie ragioni, che sono soprattutto quelle di essere luoghi già messi in sicurezza.

L’invito degli organizzatori è esteso a tutti colleghi con l’invito di indossare la divisa da lavoro e tutte le misure di sicurezza, dalla mascherina al distanziamento.