Covid a Mornago, 12 positivi e 31 in isolamento

Nuovo aggiornamento da Mornago del sindaco Davide Tamborini, riguardo la situazione di emergenza sanitaria all’interno del comune.

ATS-Insubria ci ha comunicato che i casi di positività nel Comune di Mornago sono saliti a 12, quasi tutte le persone sono asintomatiche e presso le proprie abitazioni. Sono state poste in quarantena 31 nostri concittadini ai quali nei prossimi giorni verrà fatto il tampone.

Auguriamo a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione e rammento le regole basi al fine di limitare la diffusione del coronavirus. Mascherina, lavarsi spesso le mani e un comportamento responsabile sono le armi vincenti contro la diffusione del Virus.

Fiducioso del senso civico degli abitanti di Mornago vi invito ad un rispetto scrupoloso delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali, per non dover ricorrere ad ulteriori misure più restrittive a livello comunale.

Il sindaco

Tamborini Davide