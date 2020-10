Dal campo di calcio alle cappelle del Sacro Monte. I ragazzi dell’Accademia Varese non si fermano

A piedi su per le cappelle del Sacro Monte, tutti insieme: lontani, come vogliono le regole, ma vicini lo spazio di uno sguardo. I ragazzi dell’Accademia Varese calcio non possono allenarsi perché il decreto ha fermato ogni attività sportiva dilettantistica che preveda “il contatto fisico”. I loro mister quindi hanno pensato a qualcosa di diverso per fare stare insieme i piccoli atleti, anche se non sul campo da calcio.

E oggi, sabato 24 ottobre, li hanno portati a fare una passeggiata al Sacro Monte: un percorso tra le cappelle, all’aria aperta in una bella giornata di sole. Settanta ragazzi, divisi in gruppi e scaglionati tra il mattino e il pomeriggio, che hanno potuto trascorrere un pomeriggio insieme, in tutta sicurezza.

«L’idea ci è venuta quando abbiamo saputo che gli allenamenti si sarebbero fermati – spiega il responsabile dei mister dell’Accademia Varese Angelo Bruno – Con gli altri 13 mister ci siamo organizzati e abbiamo deciso di portare i ragazzi a fare una breve passeggiata, che avesse il senso di raccoglierli, tenerli uniti e far capire loro che noi ci siamo anche in questo momento di difficoltà. Abbiamo percorso la via sacra delle cappelle mantenendo le distanze, con le mascherine, suddivisi in gruppi e siamo arrivati fino in cima. Quindi abbiamo fatto una breve visita alla basilica.

Adesso – conclude Bruno – speriamo ci diano il permesso di tornare ad allenarci, anche se in maniera individuale, senza correre, o far correre, rischi a nessuno. Ne abbiamo davvero tutti bisogno».

Intanto ci si accontenta di una bella foto di gruppo: tutti insieme con la maglia biancorossa.