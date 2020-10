“Dodici concreti atti astratti”, alla Fonderia delle Arti spazio ad Andrea Achille Ravetti

“Le opere sono come retini per farfalle, per catturare il tempo e racchiuderlo in forme e colori da portare con noi”. Alla Fonderia delle Arti di Malnate arrivano le opere di Andrea Achille Ravetti, giovanissimo pittore di Carnago nato a Varese nel 2004.

Appuntamento in via Savoia domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 18, per “Fermo Immagine: dodici concreti atti astratti” la mostra che segue e riflette su “scorci di una vita immortalata prima che potesse sfuggire dalle mani“, ovvero il viaggio artistico e personale di Andrea, nato biologicamente femmina prima di iniziare il proprio percorso di transizione.

In concomitanza con la mostra, all’esterno dell’area sarà possibile partecipare al “Mercatino degli Hobbisti”, con l’allestimento di bancarelle per i curiosi e gli amanti di libri, artigianato e oggettistica.