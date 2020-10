Doppio appuntamento domenicale con l’associazione Storiae

Nell’ambito delle iniziative di ottobre dedicate alla divulgazione storica, domenica 18 ottobre abbiamo in programma un doppio appuntamento:

Per il ciclo “Aperitivo con la storia”, la dottoressa Eleonora Granese, storica dell’ arte, guiderà alla scoperta della “Vita di Maria di Nazareth” attraverso le opere degli artisti più famosi. Un modo insolito e gradevole per conoscere in maniera più approfondita le tappe fondamentali della vita della madre di Gesù viste attraverso gli occhi di pittori e scultori che in tutte le epoche hanno a lei dedicato numerosissime opere.

L’appuntamento è per le 18.30 alla biblioteca di Rescaldina, e l’ingresso libero sarà possibile fino ad esaurimento posti. E’ possibile prenotarsi scrivendo a storiae.2018@gmail.com

Alle 20.45 invece, presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio è la volta del secondo appuntamento con “Pirati, corsari e bucanieri” dedicato ai Pirati del nord, dai Vichinghi agli Stuart.

“La penisola scandinava è stata patria di guerrieri ed esploratori la cui carriera e rispettabilità non poteva prescindere dal partecipare alle spedizioni navali di conquista verso le coste europee. Sono i Vichinghi, i temutissimi uomini del nord o normanni, che in breve, praticando la pirateria, si impossesseranno prima dei villaggi costieri e poi si stabiliranno nei paesi assaltati.

E se da un lato sono i governi a discendere dai pirati, dall’altro troviamo come le ristrettezze economiche imposte da questi ai propri sudditi, porteranno un gran numero di uomini, per sopravvivere, ad arruolarsi al soldo di spregiudicati armatori, che trasformeranno la loro impresa in una flotta pirata. Nell’Inghilterra degli Stuart nasce un’intera generazione di corsari pronti ad esportare la loro professione al di la dell’oceano». A condurre l’incontro sarà il dottor Massimo Oggioni. L’ingresso ad offerta libera con tessera Arci sarà possibile fino ad esaurimento posti. Possibilità di prenotarsi al 3519763540