Festival Glocal 2020 si farà in versione digitale

L’edizione 2020 di Festival Glocal si terrà in versione completamente digitale. L’emergenza sanitaria ci costringe ad annullare gli appuntamenti in presenza, ma abbiamo deciso di realizzare comunque questa edizione e di proporre la maggior parte dei nostri appuntamenti online.

Sul canale YouTube di VareseNews e sulla pagina Facebook di Glocal verranno trasmessi tutti gli incontri, dal 12 al 14 novembre.

L’ampio programma di quest’anno si sviluppa intorno al ruolo dell’informazione in epoca di pandemia. Ma i temi saranno anche tanti altri e verranno raccontati da giornalisti ed esperti della comunicazione di tutta Italia.

Tutti gli incontri danno la possibilità di ricevere crediti per la formazione professionale continuativa obbligatoria per chi gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

Per ricevere i crediti è necessario iscriversi sulla piattaforma Sigef. Coloro che si erano già iscritti dovranno rifarlo; la precedente iscrizione non è valida in quanto il programma è stato modificato. Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Per quanto riguarda il programma di incontri invece, lo potete trovare qui.

Da ricordare inoltre, lo spazio dedicato agli studenti. Anche BlogLab continua, seppur con modalità diverse dalla precedenti. Niente squadre di studenti in giro per la città alla ricerca di notizie, ma la richiesta di un lavoro multimediale (video e testo) che racconti questo 2020. Tutte le informazioni qui.

Annullati invece i due premi: quello per video maker dedicato alla memoria di Angelo Agostini e quello per il datajournalism.