“Furbetti della spazzatura” multati a Castronno

Lasciano l’indifferenziata (mal differenziata) fuori dal cancello e, anche dopo il mancato ritiro da parte di Coinger, si guardano bene dal riportarla a casa e smaltirla seguendo le regole.

Così questa volta il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri ha deciso di passare all’azione: «Grazie alle telecamere la Polizia Locale ha individuato chi ha depositato rifiuti non conformi in Via Matteotti e in Via Linda Rovera. Presto riceveranno la sanzione».

«Accade con troppa frequenza – spiega – ed era il momento di intervenire. Lo faremo anche in altri punti del paese: non è solo questione di decoro, si tratta anche di tener conto delle regole, quelle che vengono rispettate dalla maggior parte dei cittadini. Non è tollerabile che l’operatore ecologico debba differenziare i rifiuti abbandonati per strada. Si sappia che d’ora in avanti procederemo ad identificare i responsabili e multarli»