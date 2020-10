L’associazione Liuc Alumni si ritrova, in presenza e on line

Nuova stagione per l’associazione LIUC Alumni che si presenta al pubblico mercoledì 14 ottobre alle ore 18 con un evento in presenza e in collegamento live aperto a tutti, in particolar modo ai laureati LIUC.



Sarà “un’occasione nuova per connessioni di valore”, assicura il Presidente LIUC Alumni Alberto Strani, deciso a ridare smalto all’associazione, prezioso veicolo di aggregazione di professionalità con un potenziale ancora in fase di crescita.

Dopo le Learning Lesson della scorsa estate in distance, piaciute ai partecipanti quali opportunità per arricchire il background professionale e valida occasione di networking, ecco la nuova

proposta “LIUC Alumni – The New Season” con un breve intervento di benvenuto da parte del Rettore Federico Visconti.

A seguire:

Tavola Rotonda: esperienze di networking

 Gianfranco Minutolo, Founder di Corporate Consulting e scrittore e Former Head of Bocconi Alumni Relation and Director of Bocconi Alumni Association

 Simona Barbieri, Founder & Creative director di Hub Dot modera Alberto Strani, Presidente LIUC Alumni

Quindi, interviste a:

 Alberto Strani, Presidente LIUC Alumni

 Raffaele Secchi, Dean LIUC Business School

 Giancarlo Ferrero, Capitano Varese Basket e Studente LIUC

modera Federico Visconti, Rettore LIUC

Al Presidente della LIUC Riccardo Comerio, infine, il compito di chiudere l’incontro

Commenta Alberto Strani: “L’aspetto più stimolante di LIUC Alumni è la carica positiva di ogni singola persona che, in diverse modalità, sta entrando a farne parte. L’intero potenziale del percorso che stiamo costruendo è ancora totalmente da scoprire ma decisamente enorme. Forse, però, si è già dato inizio a un circolo virtuoso e, a settimane dalla data dell’evento, raccogliere centinaia e centinaia di richieste di adesioni, dall’Italia e dall’estero, ci dà conferma della direzione giusta”.

Già esaurita la possibilità di partecipazione in presenza nell’Auditorium LIUC dove, per consentire il distanziamento in sicurezza, i posti a sedere sono per forza limitati.

Per la partecipazione in live sarà inviata alcuni giorni prima, a tutti gli iscritti, comunicazione con il link di accesso.

Per partecipare:

 iscriviti attraverso il form