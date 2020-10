Le Fonti Awards 2020: prestigio e visibilità

Le Fonti Awards, il prestigioso evento che premia le eccellenze in ambito economico, finanziario, assicurativo e legale nel panorama nazionale si è tenuto anche quest’anno. Il successo del format, nonostante il Covid, è stato ancora per una volta enorme così come sono stati interessanti i riconoscimenti attribuiti alle realtà che nel nostro Paese si sono sapute distinguere, specialmente sul piano dell’innovazione.

Per quanto riguarda il settore assicurativo, i premi de Le Fonti Awards sono stati assegnati in diretta streaming il 18 giugno. Per via della particolare situazione che stiamo vivendo, gli ospiti non hanno potuto recarsi come di consueto presso gli studi televisivi di Milano, ma sono stati intervistati online. Tutto il resto però si è svolto regolarmente e una delle realtà che ha ottenuto maggiori soddisfazioni è stata AXA Italia.

I premi Le Fonti Awards: prestigio e notorietà

Le Fonti Awards fa parte di una categoria di premi di respiro internazionale che permettono non solo di avere visibilità a livello nazionale, ma capaci di dare esposizione mediatica a livello mondiale, anche agli occhi della comunità di investitori lì dove il premio è presente, cioè in città come New York, Dubai, Singapore, Hong Kong, Londra e altri centri importanti a livello globale finanziario.

È per questo che ogni anno le più grandi realtà dei settori assicurativo, finanziario, legale aspirano a vincere quanti più premi possibile, mettendo in campo i migliori collaboratori. I premi attribuiti da Le Fonti Awards quindi non sono solo una soddisfazione per le società, ma anche motivo di interesse strategico per la visibilità e la ricerca di finanziatori.

Alcuni dei vincitori

In questa particolare edizione ancora una volta sono stati attribuiti importanti premi, mettendo in evidenza nuove personalità di spicco nel settore assicurativo e confermandone alcune già conosciute. È l’esempio di Patrick Cohen vincitore ancora una volta, senza grande sorpresa in realtà, del premio “CEO dell’anno”. Si tratta sicuramente di un riconoscimento di valore, decisamente apprezzato.

L’amministratore delegato di AXA Italia si è posto a più riprese un vero e proprio pilastro, sia per quanto riguarda l’innovazione che l’attenzione nei confronti di clienti e dipendenti, cosa che si è fatta notare specie in un periodo di emergenza sanitaria come quello vissuto in questo 2020.

Il premio “CEO dell’anno” è il più ambito nel contesto de Le Fonti Awards e si tratta dunque di un riconoscimento che non poteva che essere apprezzato da Cohen, così come lo è stato anche per Andrea Sabìa ed Ernesto De Martinis.

Il premio Progetto Innovativo dell’anno Insurance Ramo Salute è stato dato a UniSalute. Generali Italia ha vinto il trofeo Eccellenza dell’Anno Insurance Comunicazione e Marketing e Afi Esca Italia il Credit Protection Insurance. Altri premi sono stati vinti da AIG Europe, Coface Italia, DAS, Alleanza Assicurazioni, Bene Assicurazioni.

Axa Italia ha anche ottenuto un altro importante riconoscimento per Angels For Woman che ha vinto il premio “Progetto dell’anno Insurance Diversity”. Si tratta della prima associazione di Business angels, fondata dal gruppo in collaborazione con Impact Hub Milano e che ha come obiettivo quello di fornire un sostegno concreto alle migliori start up al femminile.