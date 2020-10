A Legnano torna la sagra del risotto

Dal 9 all’11 ottobre nella Contrada San Domenico di Legnano, via Nino Bixio 6, torna l’attesissima sagra del risotto.

Uno speciale weekend interamente dedicato al risotto in tutte le sue varianti e da mangiare fino a sazietà con la formula “All you can eat”, in completa sicurezza.

In tavola ci sarà il classico e intramontabile risotto con zafferano e salsiccia, ma anche con funghi porcini, radicchio e speck Alto Adige, zucca e brie, oltre a vari dolci a scelta. Il prezzo è 18 euro, bevande escluse.

Il tutto in un ambiente riscaldato e al coperto.

Per partecipare è altamente consigliato prenotare (i posti sono limitati e si effettua solo servizio al tavolo) compilando il form, chiamando o inviando un Whatsapp al numero 3495382384.

Orari

Venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte

Domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte