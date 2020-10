“L’ospedale di Tradate è un punto di riferimento, va ampliato”

«È necessario tornare a investire sull’ospedale di Tradate». Ad affermarlo è il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd), a seguito del boom di accessi al Pronto soccorso denunciato dal sindaco della città. «L’ospedale Galmarini- sottolinea Astuti- è di fatto un punto di riferimento per molti comuni della zona ma per poter sostenere la sempre maggiore richiesta di cure da parte dei cittadini deve essere potenziato. Da troppi anni non c’è più stato un investimento su questa struttura. Ora è necessario tornare a destinare risorse. L’ospedale va ampliato per poter rispondere alla sempre più ampia richiesta di interventi».