Luvinate riattiva i servizi di consegna a domicilio

In considerazione della situazione pandemica in corso, il Comune di Luvinate ha riattivato e si confermato alcune attività a sostegno della comunità. Questo anche per limitare le uscite solo ad attività essenziali a protezione delle fasce più vulnerabili, in particolare per gli over 65.

CONSEGNA A DOMICILIO

Giornali e riviste a casa: Tabaccheria Il Giardino, Luvinate 0332.223886

Gastronomia e generi alimentari: Salumeria Bianchi, Casciago. Consegna alla mattina 0332.824825

Formaggi, salumi e latte a km zero: Il Ronco, Morosolo 333.2947257

CONSEGNA FARMACI A OVER 65

Su coordinamento dei volontari comunali, l’Amministrazione organizza la consegna dei medicinali per gli over 65 che ne hanno necessità. Per info chiamare in Comune

RACCOLTA CIBO PER CARITAS

Prosegue la possibilità di donare gratuitamente beni alimentari e di prima necessità che tramite la Caritas parrocchiale verranno consegnati a famiglie in stato di bisogno. I beni possono essere lasciati in Comune

INFO IN CASO DI SINTOMI

In caso di sintomi anche leggeri, occorre IMMEDIATAMENTE AVVISARE il proprio medico di base e valutare anche misure di autoisolamento preventivo presso la propria abitazione in attesa delle indicazioni di medico ed Ats, usando anche in casa le mascherine come misure di protezione verso i propri familiari

Per ogni necessità e supporto si può fare riferimento al Centro Operativo Comunale con la Protezione Civile 335.6908424