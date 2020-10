Nella nuova puntata di Report si parlerà molto di Lega

Dopo la puntata di settimana scorsa Report torna ad occuparsi degli scandali che hanno investito la politica provinciale e regionale, al centro delle inchieste della Procura di Milano denominate Mensa dei Poveri. Anche questa sera (lunedì) la trasmissione di approfondimento e di inchiesta diretta da Sigfrido Ranucci e che andrà in onda su Rai Tre dalle 21,20, tornerà a trattare il tema sviluppando altri filoni di inchiesta che coinvolgono non solo Nino Caianiello e la sua corte ma anche la Lega con la questione dei test sierologici di Diasorin, con le ombre attorno all’avvocato varesino Andrea Mascetti (legato a Fontana ma anche a Savoini) e la vicenda dei commercialisti vicini alla Lega Salvini Premier tra società panamensi e soldi del partito che compaiono e scompaiono.

La puntata proporrà altri pezzi dell’intervista a Nino Caianiello, ex-plenipotenziario del partito di Berlusconi in provincia di Varese e consigliere politico ascoltato a tutti i livelli, che già settimana scorsa aveva sollevato un polverone non indifferente con richieste di chiarimenti da parte dell’opposizione in consiglio regionale, se non addirittura di dimissioni del governatore lombardo, definito dallo stesso “mullah” un front office della politica.