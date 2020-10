Nozze d’oro per Tina e Peppino di Castellanza

Tina e Peppino Cassinotti di Castellanza festeggiano il cinquantesimo anniversario di matrimonio. In piena emergenza sanitaria i festeggiamenti saranno solo virtuali e a distanza, ma un traguardo così importante andava perlomeno ricordato. E così i parenti, non potendo festeggiare fisicamente con loro l’ambito traguardo, hanno indirizzato a Tina e Peppino questo bel messaggio: «28 Ottobre 1970. Oggi 50 anni insieme. Tanti auguri per il vostro anniversario! Grazie per il vostro esempio di fedeltà e semplicità. Silvia, Fabrizio e Lorenzo, Andrea, Ilaria e Aurora».