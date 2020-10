Openjobmetis: Ferrero e Cavazzana negativi ai nuovi tamponi

Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi a cui si è sottoposto il “gruppo squadra” della Openjobmetis questa mattina presto – lunedì 5 ottobre – a poche ore dal ritorno dalla trasferta vincente di ieri sera a Bologna (83-88 alla Fortitudo). Giocatori e staff hanno effettuato l’esame e ricevuto gli esiti nel pomeriggio, trovando una bella sorpresa: nessuno di chi è sottoposto al tampone è risultato positivo, neppure Giancarlo Ferrero e Vincenzo Cavazzana, il capitano biancorosso e il vice allenatore che avevano saltato la trasferta contro la Fortitudo.

Gli esiti odierni concedono quindi il via libera alla normale settimana di allenamenti: da domani Scola e compagni saranno di nuovo in palestra per preparare il derby di domenica sera (20,45) contro Cantù, gara che si giocherà alla Enerxenia Arena e per la quale non è ancora possibile sapere con certezza quanti spettatori saranno ammessi. La Openjobmetis arriverà all’atteso appuntamento forte di due vittorie nelle prime due gare di campionato, ma anche i brianzoli sono reduci da un successo, quello interno con Pesaro.

A differenza degli altri biancorossi però, Ferrero e Cavazzana (che non hanno manifestato sintomi del Covid-19) rimarranno nel proprio isolamento domiciliare: per loro è stato fissato un nuovo appuntamento dopo 48 ore – quindi mercoledì 7 – per un ulteriore tampone. In caso di nuova negatività, anche l’ala e l’allenatore torneranno in gruppo fin dal successivo allenamento.