Bulleri: «Ottimi segnali per il futuro. Adesso testa a Cantù»

BULLERI 1

«Sono estremamente soddisfatto di questa vittoria, una partita in cui tutti i ragazzi sono stati eccellenti. Ognuno di loro ha preso e fatto la scelta giusta: un assist, un rimbalzo, una palla recuperata o un extra-pass. Ottimi segnali per quello che stiamo facendo e per il futuro».

BULLERI 2

«Vittoria da mettere subito da parte però, domenica prossima contro Cantù c’è infatti quella che per Varese è “la” partita. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, da domani mattina con la testa siamo già alla sfida contro Cantù».

SACCHETTI 1

«Varese brava a fare qualche canestro marcato, diamo merito a loro. Ma noi non siamo stati fallosi come sarebbe dovuti essere, e loro sono stati cinici nei momenti importanti. Abbiamo sbagliato molti tiri liberi, non c’è stata la ferocia per recuperare una partita che si era messa male».

SACCHETTI 2

«Abbiamo fatto il break con dei ragazzini in campo ma non siamo riusciti a tenerlo un po’ per demerito nostro e molto per merito loro. Mancati tiri liberi, è mancata una sicurezza in più che non è arrivata dall’attacco. Con il 50% è difficile vincere una partita. Abbiamo avuto risposte da qualche giocatore: Fletcher e Palumbo ci hanno fatto vedere qualcosa ma non è bastato. Vediamo come evolverà la situazione Banks».

DE VICO 1

«Al rientro dall’intervallo l’obiettivo era quello di limitare la Fortitudo con la difesa perché avevamo concesso troppo nel primo tempo. Siamo riusciti a rimanere vicini, anche se sotto nel punteggio, poi Douglas ha messo qualche tiro importante. Alcune palle recuperate ci hanno fatto comodo e poi, nel finale, credo che ognuno di noi abbia fatto scelte giuste che ci hanno permesso di vincere».

DE VICO 2

«Siamo felicissimi per questo risultato, perché battere la Fortitudo in casa loro è sempre difficile, anche se ovviamente non c’era il “vero” pubblico che di solito sostiene i biancoblù. Ora arriva un’altra partita speciale, il derby con Cantù: ce lo siamo già detti negli spogliatoi. Sappiamo quanto conti quella gara per i tifosi, per la città e per la storia: felici per Bologna ma da domani mattina pensiamo a domenica prossima».