Pellicini: “Città meglio illuminata, abbiamo fatto un buon lavoro”

«Prendo atto con soddisfazione che l’appalto dell’illuminazione pubblica cittadina, i cui lavori sono partiti lo scorso agosto, sta conseguendo i primi significativi risultati. Ieri sono state cambiate le lampade dei lampioni di Via Lugano. Ebbene, la nuova luce proiettata è assolutamente più efficace, con beneficio per la visibilità e la sicurezza della viabilità. Trova quindi piena realizzazione il lavoro intrapreso dall’assessore Dario Sgarbi che sin dall’inizio ha seguito questo grande progetto».

Lo afferma l’ex sindaco di Luino e consigliere di minoranza Andrea Pellicini.

«Ciò porterà importanti benefici e risparmi nei consumi. Fino a luglio, il Comune sopportava un costo annuo di circa 300.000 euro per il consumo di energia elettrica oltre ai costi di manutenzione della rete. Grazie al nuovo appalto, con circa il medesimo costo verrà coperto l’intero investimento della nuova illuminazione pubblica (con il rifacimento di 2.400 punti luce), oltre il costo della manutenzione e quello per il consumo di energia. I nuovi punti luce sono infatti a minor consumo energetico con conseguente rispetto dell’ambiente. Sui pali della luce verranno anche inserite le nuove telecamere per la videosorveglianza. Sono certo che anche la nuova amministrazione vorrà continuare con interventi mirati finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza», ha concluso Pellicini.