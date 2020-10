Polisportiva Varese in festa: è promozione in Serie A

Quella di domenica scorsa, 11 ottobre, è una data storica per una società della nostra provincia, la Polisportiva Varese asd, specializzata nella ginnastica ritmica femminile. Le ragazze dirette da Irina Roudaia e dal suo staff hanno infatti vinto il campionato a squadre di Serie B ottenendo una meravigliosa promozione in Serie A.

Un risultato eccellente, arrivato tra l’altro in una stagione resa difficile non solo dalla pandemia (le atlete hanno lavorato online per diverso tempo) ma anche per aver “perso” il palasport di Castelletto Ticino (chiuso dalle autorità e posto sotto sequestro, come vi avevamo spiegato qui) che era diventato la sede principale degli allenamenti. Le ragazze del centro tecnico hanno quindi dovuto allenarsi negli altri impianti reperiti dalla società, compresa una tensostruttura per proseguire gli allenamenti quotidiani.

La gara decisiva per salire in Serie A è stata quella disputata a Desio: il team formato da Veronica Di Cataldo, Sofia Fedeli, Shanti Bakshi, Sofia Maffeis e Francesca Poma hanno incontrato qualche difficoltà in più rispetto alle prime due tappe (vinte) di campionato, anche a causa di un po’ di ruggine vista la lunga assenza dagli appuntamenti agonistici. Il secondo posto finale con 85,750 punti però, ha permesso alla Polisportiva Varese di ottenere la seconda posizione nella classifica di giornata alle spalle del Club Giardino (89,750) e davanti al Putinati Ferrara (83,250). E soprattutto di centrare le promozione nella categoria superiore nella quale milita un’altra società della nostra provincia, la Virtus Gallarate. Ottime in particolari le esibizioni di Sofia Maffeis, impegnata in due specialità (cerchio e clavette) nelle quali ha fatto segnare di gran lunga i migliori punteggi.