Riaperto in serata il ponte di via Giordani a Varese

Le prime auto sono passate, finalmente in doppio senso di marcia, poco prima del calar del sole. E così, con una breve e semplice cerimonia, è stato aperto nella serata di oggi, venerdì 16 ottobre, il nuovo ponte di via Giordani.

I lavori hanno visto la completa sostituzione del vecchio ponticello che per le sue dimensioni consentiva il passaggio di un solo veicolo alla volta per senso di marcia.

Oggi su via Giordani c’è un nuovo ponte moderno, più largo e più sicuro anche per i pedoni grazie a nuovi marciapiedi, attraversamenti protetti e dissuasori della velocità.

«Una giornata molto importante – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Dopo tantissimi anni di attesa finalmente abbiamo potenziato e migliorato il ponte di via Giordani che finalmente è una strada accessibile per le auto a doppio senso e per l’utenza pedonale perché un marciapiede che mette in sicurezza i pedoni. Un’opera che la città aspettava da moltissimi anni. Un cantiere sicuramente difficile perché ha diviso i quartieri di Masnago e di Calcinate degli Orrigoni però in questo periodo in cui tanti cantieri si sono fermati a causa dell’emergenza sanitaria questo è andato avanti e ha consegnato un’opera importantissima per tutta la città. Ringraziamo tutti i residenti per i disagi che hanno sopportato e la pazienza che hanno portato in tutti questi mesi. Una pazienza che credo sia stata ripagata dalla soddisfazione di questo intervento».