Ricercato per furto, in manette un 25enne senza fissa dimora

È stato rintracciato e arrestato ieri mattina (martedì) un venticinquenne italiano con numerosi precedenti, gravitante a Busto Arsizio per lo più nella zona delle stazioni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per un furto.

A operare sono stati gli Agenti della Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio che, non appena ricevuto l’incarico di eseguire il provvedimento restrittivo, ben conoscendo il catturando per i numerosi precedenti, la frequentazione delle stazioni ferroviarie e lo stato di tossicodipendenza, si sono messi alla sua ricerca, coinvolgendo anche le pattuglie della Polizia Locale in modo da scandagliare più rapidamente i luoghi nei quali il ricercato avrebbe potuto trovare rifugio.

E in effetti sono bastate alcune ore alle pattuglie per individuare il giovane all’interno di uno stabile abbandonato in via Sassuolo, che condivideva con uno straniero. Dopo aver effettuato le incombenze di rito, i poliziotti lo hanno condotto in carcere.