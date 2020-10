Saronno, Fagioli e il centrodestra chiudono la campagna elettorale sotto la pioggia

Si è chiusa venerdì 2 ottobre, la campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Alessandro Fagioli che ha sfidato la pioggia e il maltempo per l’ultimo comizio. Presenti all’evento i rappresentanti delle liste della coalizione, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Saronno al Centro. Ospiti d’onore Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ed Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia.

Il centrodestra va al ballottaggio di domeniva 4 e lunedì 5 ottobre con il 36,61% contro il 34,62% della coalizione che sostiene Augusto Airoldi, allargata a Obiettivo Saronno e con l’appoggio delle liste vicine a Pierluigi Gilli. Una distanza di 386 voti tra i due sfidanti dopo l’esito del primo turno.

«Rimangono poche ore per convincere ad andare a votare e per poi votare questo candidato sindaco, che ha ben amministrato in questi anni – ha commentato l’assessore Piani -. Avere un riferimento regionale diretto è importante per un’amministrazione locale, quindi è importante saperlo scegliere bene. È fondamentale andare a votare in questo ballottaggio per continuare nei prossimi cinque anni con questa amministrazione che ha ben governato questa città, perché Saronno merita di essere ben amministrata».

«Qui, abbiamo ottenuto un gran risultato, anni fa in questo spazio c’era gente che bivaccava – ha commentato il sindaco uscente Alessandro Fagioli da Corso Italia, dove ha scelto di svolgere l’ultimo comizio prima del silenzio elettorale -. Quando siamo arrivati abbiamo trovato i bilanci delle partecipate disastrati, non facciamo in modo che tornino al potere perché ricominceranno ad utilizzare i bilanci in modo particolare». Fagioli ha toccato poi il tema dell’ospedale di Saronno, assicurando che «non chiuderà, sono tutte invenzioni elettorali», spalleggiato dal consigliere regionale Monti che ha ribadito l’appoggio della Regione alla struttura ospedaliera saronnese.

«Dicono che non sono stato in mezzo alla gente, tutte bugie. Fatto salvo periodo Covid, ho partecipato a circa 70 eventi all’anno. Ho sempre parlato e dialogato con tutti. Durante il lockdown abbiamo emesso oltre 100 comunicazioni dal Comune per informare la cittadinanza di quello che stava avvenendo. La presenza e il lavoro sono stati imponenti, mi spiace che la calunnia sia diventata una verità. È una scelta di campo, centrodestra o centrosinistra. Abbiamo amministrato con coscienza e con buon senso – chiosa Fagioli -. Ringrazio tutti voi per il sostegno in questa campagna elettorale difficile e faticosa e tutti coloro che ci hanno dato fiducia e ci daranno nuovamente fiducia. Si vota per non tornare al passato dell’insicurezza e della cattiva amministrazione».