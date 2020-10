Saronno, il teatro non si arrende: “Ripartiremo insieme”

«Ripartiremo insieme». È questo il messaggio che il presidente della Fondazione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno Oscar Masciadri insieme alla neo assessore alla Cultura del Comune Laura Succi hanno voluto mandare dal palco del teatro, prima dello spettacolo “Lisistrata” con Maurisa Laurito.

Una speranza sostenuta dal lavoro fatto in questi mesi, durante i quali il Pasta si è adeguato alle normative con investimenti in sicurezza, sanificazioni costanti, strumenti di protezione personale per creare un luogo sicuro dove passare momenti di svago in totale confort e tranquillità.

«Spiace che tutto sia stato vano, probabilmente perché chi ci governa non conosce la realtà del teatro, i tanti lavoratori che stanno dietro le quinte e il grande lavoro che è stato fatto per garantire la sicurezza. Ci dobbiamo fermare, ma ripartiremo più convinti e forti che mai», ha detto Masciadri.

Laura Succi ha garantito l’appoggio dell’amministrazione comunale «decisa a preservare una realtà importante per tutta Saronno, ma anche per i territori limitrofi. La Cultura è importante e va tutelata e valorizzata, soprattutto in un momento difficile e complicato come questo».