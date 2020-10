Scatta il coprifuoco, strade e piazze si svuotano

Piazze deserte, strade vuote e -per chi è in giro- certificazione in tasca. È la prima notte di coprifuoco che scatta da giovedì 22 ottobre in Lombardia e che vieta gli spostamenti tra le 23 e le 5 del mattino. Tutti a casa a meno che non si tratti di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, da motivi di salute o per il rientro a casa e che dovranno essere assicurate da un’autocertificazione (SCARICALA QUI). I trasgressori potranno essere puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Vi mostreremo questa prima serata di coprifuoco con i nostri inviati in diversi punti del Varesotto e di Legnano.

ORE 22.45

Chiudono i locali a Varese

Antonello Cioffi si appresta a chiudere la saracinesca della celebre pizzeria Piedigrotta, a due passi passi dalla piazza centrale del Corso. “Non è tanto il coprifuoco a farsi sentire perché la nostra attività in settimana alle 23 è già quasi conclusa ma un drastico calo dell’affluenza delle persone. Vediamo come proseguirà questa situazione”

ORE 22.30

La situazione a Busto Arsizio

A circa mezzora dall’inizio del divieto di circolazione il centro di Busto Arsizio, complice forse il clima non ideale, sono poche le persone in giro. Nella foto la centralissima via Milano

ORE 22.15

Polizia già in strada a Legnano

Nelle vie del centro della città alcune pattuglie della Polizia sono già per le strade, pronte a far scattare i controlli allo scoccare delle 23.