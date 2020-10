Sport e solidarietà a Luvinate con il circuito golfistico di Cancro Primo Aiuto

Novantotto giocatori si sono contesi ieri – domenica 25 ottobre – a Luvinate i premi dell’ultimo torneo del 4° CPA Golf Challenge, un circuito che unisce lo sport all’attenzione verso il prossimo visto che è organizzato dalla onlus Cancro Primo Aiuto (CPA).

La gara ospitata dal Golf Club Varese (assegnato il Trofeo Caloni e la Coppa AutoVanti) si è disputata regolarmente nonostante la nebbia mattutina che ha fatto sospendere la competizione per una mezz’ora e ha visto tra i migliori protagonisti Maurizio Perugini, vincitore del “lordo”, Alberto Prina e Alessandro Grosso, i migliori della Prima Categoria. Prina si è aggiudicato anche il premio speciale Columbus Clinic Center per il nearest second shot di buca 7 mentre il giovanissimo Grosso è stato anche il migliore tra gli under 14. Premiati anche Enrico Nicolini ed Elisabetta Rasini (2a categoria), Thomas Hauptkorn e Peter Murray (3a categoria), Michele Marcali (nearest to the pin), Giovanni Longari e ancora Enrico Nicolini per il risultato nelle prime e seconde nove buche.

Tra i partecipanti alla gara, anche Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia e presidente onorario della CPA Onlus, che ha scelto il “campo di casa” per prendere il via a questo evento benefico.

Il circuito golfistico si è articolato su 16 gare disputate tra giugno e ottobre in Lombardia, Piemonte e Sardegna, ha coinvolto oltre 1.600 giocatori ed è ha permesso di raccogliere fondi che hanno contribuito – tra l’altro – ad acquistare (e consegnare sui green) tre veicoli a Croce Rossa, Croce Bianca e Aicit per l’assenza domiciliare ai malati. Altri sono stati consegnati nel corso dell’emergenza Covid all’interno del “Progetto Trasporto” voluto da Cancro Primo Aiuto.

«Quella di quest’anno è stata un’edizione particolarmente ricca di soddisfazioni della nostra iniziativa legata al golf – spiega Federico Lundari, vicepresidente di Cancro primo Aiuto e titolare dell’azienda Betacryl sponsor di tappa a Varese – proprio perché si è svolta in una situazione generale complessa in cui sono aumentati i bisogni dei malati ed è diventato ancora più importante l’aiuto che tutti insieme possiamo dare. Le gare disputate, strette tra un lockdown e l’altro ma tutte partecipatissime, ancora più dell’anno scorso, testimoniano la speranza e la voglia di vivere, di libertà e di cose belle che ci sforziamo di portare avanti».

Nicola Caloni, vicepresidente di Cancro Primo Aiuto e titolare dello sponsor principale del circuito (la Caloni Trasporti e Logistica) ha aggiunto i ringraziamenti di CPA: «A tutte le persone che anche quest’anno hanno fatto di questo circuito di golf, oltre che un bellissimo momento di sport, un motore di sport e solidarietà tangibilmente concreta».

4° CPA Golf Challenge Trofeo Caloni – Coppa AutoVanti

Formula: 18 Stableford – hcp – 3 cat . (0-12, 13-20, 21-36)

1° LORDO: Maurizio Perugini (punti 31)

1ª CATEGORIA – 1° NETTO: Alberto Prina (punti 37); 2° NETTO: Alessandro Grosso (punti 37)

2ª CATEGORIA – 1° NETTO: Enrico Nicolini (punti 39); 2° NETTO: Elisabetta Rasini (punti 39)

3ª CATEGORIA – 1° NETTO: Thomas Hauptkorn (punti 37); 2° NETTO: Peter Murray (punti 34)

PREMI SPECIALI

1° UNDER 16 Luca Fiorani (29); 1° SIGNORE: Antonella Fontana (33); 1° SENIORES: Davide Marangon (34); NEAREST TO THE PIN Buca 3 Michele Marcali mt. 1,00; NEAREST 2° COLPO Buca 7 Alberto Prina mt. 1,01; NEAREST TO TO THE PIN Buca 9 Ferretto Ferretti mt. 0,52; BEST PRIME 9 BUCHE: Giovanni Longari (14 punti); BEST SECONDE 9 BUCHE: Enrico Nicolini (21 punti).

PUTTING GREEN RACE (9 buche): 1° Massimiliano Colombo (17 colpi); 2° Rinaldo Corti (17 colpi); 3° Giacomo Bersotti (18 colpi)

1° UNDER 12 Bianca Occhipinti (18 colpi); 1° UNDER 14 Alessandro Grosso (18 colpi)