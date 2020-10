“Spostare il trauma center al Galeazzi? Sono indignato, un ulteriore schiaffo alla sanità pubblica”

Riportiamo il commento dello storico primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Varese in pensione ma rientrato in servizio nella primavera scorsa per gestire l’emergenza sanitaria

Sono indignato.

La (temporanea?) perdita del Trauma Center spostato dal nostro Ospedale all’Istituto Galeazzi, Gruppo San Donato, è un ulteriore schiaffo alla nostra Sanità pubblica.

E’ una riorganizzazione assurda, che non tiene conto di tutta la casistica traumatologica di una vasta area a nord di Milano. Da un Ospedale come quello di Varese, dotato di tutte le superspecialità e di una elisuperficie abilitata anche per il volo notturno, vengono dirottati casi che in emergenza dovranno raggiungere il centro di Milano via terra.

Sono consapevole della portata dell’emergenza Covid-19, ma le attività più vitali dei grandi Ospedali non possono essere ridimensionate o sospese, mettendo a rischio la salute dei cittadini.

Dott. Giulio Minoja

già Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione

della ASST Settelaghi

Varese