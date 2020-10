Il terzo sopralluogo di Forza Italia Varese è a Cartabbia

Terzo sopralluogo di Forza Italia nei punti sensibili della città: dopo piazzale Kennedy e l’incrocio dell’Ex Enel a Varese, oggi l’appuntamento è stato nel rione di Cartabbia.

Il consigliere comunale della zona, Domenico Esposito, insieme al suo capogruppo Simone Longhini, hanno incontrato alcuni cittadini per fare il punto della situazione nel quartiere, un vero e proprio borgo ai margini della città tagliato da una via, Torquato Tasso, che “taglia” per Capolago e ha quindi un traffico veicolare piuttosto sostenuto.

Il punto della situazione è stato fatto proprio da Esposito: che ha ricordato innanzitutto la nuova illuminazione, ancora parzialmente mancante. Ha poi ricordato il provvedimento di giunta che aveva deliberato un nuovo parcheggio proprio sulla via torquato tasso, ma che non ha mai visto la luce. Ha segnalato le buche di nuovo esistenti in via Tasso, a 7 anni dall’ultima asfaltatura, e la poco dignitosa situazione di via Revere.

Una novità, tra i disagi del rione, è anche quella dei sensori applicati ai semafori di via Tasso e via Bellavista: che avrebbe dovuto farli diventare “intelligenti”, ma per ora sono tarati male.