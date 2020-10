Forza Italia a Biumo: “I semafori non tagliano le code, fate qualcosa”

Nuovo sopralluogo dei rappresentanti di Forza Italia Varese in un luogo del cambiamento della nuova amministrazione, per raccontare quello che non va ed è stato segnalato loro dai cittadini.

Dopo piazzale Kennedy, questa volta i rappresentanti del partito si sono dati appuntamento in largo Quattro novembre a Biumo, dove al posto dell’Ex Enel è stato costruito un nuovo comparto commerciale e di servizi, e cambiata la viabilità con i cosidetti “semafori intelligenti”.

«In realtà però le code non sono affatto diminuite, soprattutto in via Dalmazia, dove i tempi semaforici sono decisamente a loro sfavore – spiega Simone Longhini, capogruppo in consiglio comunale – Ma anche in viale Belforte. Qui evidentemente ci sono dei problemi di taratura che vanno risolti».

Da risolvere, secondo i rappresentanti di FI c’è anche la questione parcheggi: «Qui, come è successo anche in via XXV Aprile, sono state prima istituite delle strisce blu e poi definitivamente eliminata una via di parcheggi – sottolineano – una scekta che denota un’incertezza nell’amministrazione che non è positiva».

Con Longhini al sopralluogo erano presenti anche il commissario cittadino Domenico Battaglia e il consigliere Domenico Esposito.