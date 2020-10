Vaccinazione antinfluenzale: chi deve farla in ospedale e nei distretti dell’Asst Sette Laghi

Partirà il 3 novembre la campagna vaccinale dell’Asst Sette Laghi. L’azienda ospedaliera somministrerà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale (e, in associazione, se indicata, la vaccinazione antipneumococcica), secondo la scala di priorità indicata da Regione, ai pazienti fragili, alle donne in gravidanza e, a seguire, agli operatori sanitari e alle altre categorie previste dal Ministero.

Nel dettaglio, le vaccinazioni saranno erogate nei sette Centri Vaccinali territoriali (Azzate, Sesto Calende, Tradate, Arcisate, Laveno, Luino e Varese) e negli Ospedali, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio legate all’attuale pandemia.

LE DONNE IN GRAVIDANZA

Le donne in gravidanza potranno ricevere il vaccino in occasione delle visite programmate negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Angera, Cittiglio, Del Ponte e Tradate. In alternativa, potranno rivolgersi ai Centri Vaccinali Territoriali secondo gli orari e le modalità che verranno comunicate prima dell’avvio della campagna.

Le puerpere riceveranno l’offerta vaccinale al momento della dimissione dal Punto Nascita.

PAZIENTI FRAGILI

I pazienti fragili che rientrano nelle categorie indicate nella Circolare Ministeriale potranno ricevere la vaccinazione in reparto, se ricoverati, prima delle dimissioni, oppure in occasione delle visite programmate negli ambulatori aziendali nel periodo di campagna vaccinale. Anche per loro è comunque prevista la possibilità di rivolgersi ai Centri Vaccinali Territoriali secondo gli orari e le modalità che verranno comunicate prima dell’avvio della campagna.

BAMBINI FRAGILI

Per quanto riguarda i bambini ‘fragili’, invece, sono previste delle giornate dedicate con accesso tramite appuntamento per somministrare loro la vaccinazione. A breve, anche in questo caso, saranno indicati i canali di prenotazione.

OPERATORI SANITARI

Gli operatori sanitari riceveranno l’offerta attiva e gratuita nei reparti in cui prestano servizio o in ambulatori dedicati, attivati in tutti gli Ospedali dell’ASST Sette Laghi a partire dalla metà di novembre.

OSPITI DELLE RSA E RSD

L’ASST Sette Laghi provvederà a distribuire il vaccino dedicato anche ai 3.660 ospiti delle 39 RSA presenti nel territorio e ai 315 ospiti delle 10 RSD.

Fornirà anche 80 dosi di vaccino alla Casa Circondariale di Varese.

Successivamente si potrà offrire la vaccinazione anche alle altre categorie previste: donatori di sangue, dei medici e del personale di assistenza, delle forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, quali veterinari e macellai.

In seguito al completamento dell’offerta alle categorie descritte sarà possibile fornire la vaccinazione anche ai soggetti che ne facciano richiesta con partecipazione alla spesa.