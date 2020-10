Varese, questa volta si gioca. Al “Franco Ossola” arriva il PDHAE

Dopo i tre rinvii causa Covid, questa volta sembrano non esserci ulteriori ostacoli tra il Città di Varese e l’esordio al “Franco Ossola” in Serie D. Il fischio d’inizio della sfida di campionato contro i valdostani del PDHAE sarà mercoledì 14 ottobre alle ore 15.00. I biancorossi hanno finora giocato una sola gara di campionato (sconfitta di Sestri Levante del 27 settembre) e da allora, dopo qualche giorno di isolamento, si stanno allenando senza scendere in campo.

«I ragazzi si sono sempre allenati veramente bene – assicura mister David Sassarini -, non ricordo un giorno senza concentrazione massima. La parte positiva dello stop è stato avere la squadra per due settimane di lavoro pieno. Abbiamo intensificato le sedute per accorciare il percorso di crescita e la sensazione è che il gruppo sia migliorato molto». Una situazione sicuramente anomala ma con la quale si dovrà fare i conti nel prossimo futuro: «Questo calendario ci costringerà a fare 8 gare in 35 giorni, da allenatore non mi era mai successa una situazione simile, ma ci faremo trovare pronti»

Accolto un centrocampista importante come Roberto Guitto, per la partita di mercoledì 14 il Varese potrebbe contare anche sul rientrante Tommaso Polo, che si giocherà il posto di terzino destro con Negri, mentre è difficile il recupero di Simonetto, Scampini e soprattutto Lillo. Purtroppo l’appuntamento sarà per pochi intimi: la capienza già ridotta di Masnago sarà limitata – in base all’ultimo dpcm – al 15%, ovvero ad appena 198 posti, un centinaio dei quali già a disposizione degli abbonati.

Il PDHAE – sigla che significa Pont Donnaz Hone Arnad Evancon – neopromosso in Serie D, ha dimostrato di non temere l’impatto con la categoria, conquistando sei punti nelle prime tre gare disputate di campionato. Due vittorie, all’esordio contro il Chieri 3-1 e nell’ultima contro il Sestri Levante 2-0, e una sconfitta, a Caronno Pertusella, contro una formazione ben più abituata alla categoria.

