Venerdì 16 ottobre riapre il ponte di Via Giordani a Varese

Il ponte di via Giordani a Varese riapre. C’è la data e anche l’ora: la circolazione tornerà normale dalle 14 di venerdì 16 ottobre.

Così prevede l’ordinanza firmata dal Sindaco Davide Galimberti che dispone la riapertura della nuova struttura dati i disagi alla circolazione collegati al cantiere attivato nel gennaio scorso ma, soprattutto, in vista di un aumento del traffico privato visti i numeri in crescita dell’emergenza sanitaria in corso. Non ultima la riflessione sul cantiere di Viale Europa che provoca intasamenti quando i lavori prevedono l’installazione della circolazione a senso unico alternato.

L’ordinanza, dunque impone