14 novembre e 12 dicembre 2020, open day di ASLAM

Sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre sono in programma gli open day per conoscere i corsi di formazione professionale proposti da ASLAM, nelle cinque sedi della scuola, dislocate tra le province di Milano, Varese e Monza e Brianza.

Dalle 9 alle 13, per aiutare i ragazzi a decidere cosa fare dopo la terza media, sarà possibile scoprire i mestieri che si imparano frequentando i corsi di formazione professionale proposti da ciascuna sede ASLAM e i laboratori dove si applicano nella pratica, le nozioni apprese. Durante gli open day sarà possibile parlare con i docenti, i tutor e gli studenti che già frequentano la scuola.

Sedi e corsi

Milano: logistica e vendite

Malpensa, Case Nuove di Somma Lombardo (Va): manutenzione aeromobili e logistica

Lentate sul Seveso (Mb): legno arredo

Magenta (Mi): saldatura, termoidraulica e frigorista

Samarate (Va): meccanica, vendite e pelletteria

I corsi professionali ASLAM sono stati progettati per accogliere le richieste di personale specializzato da parte delle aziende che operano nei territori dove si trovano le sedi delle scuole. Le ore di laboratorio e di stage serviranno agli studenti per mettere in pratica quanto imparato e sono la chiave del successo che hanno nel trovare velocemente un’occupazione appena terminata la scuola, o con contratti di apprendistato di primo livello, proposti durante il percorso formativo.

La formazione professionale in ASLAM consente di entrare nel mondo del lavoro a diverse età, assecondando l’indole dei giovani.

Ci sono infatti diversi traguardi dopo i quali si può iniziare a lavorare:

Qualifica di 3° anno

Diploma di 4° anno

Dopo il 4° anno ci si può specializzare ulteriormente grazie ai corsi gratuiti IFTS, della durata di un anno

L’IFTS consente di accedere ai percorsi biennali o triennali ITS (paralleli ai corsi universitari) e diventare così Tecnici Superiori raggiungendo una professionalità ancora più approfondita.

Attenzione! Nel caso si inasprissero le misure legate all’emergenza Covid-19, gli Open Day saranno realizzati on line.

Per registrarsi agli Open Day e per informazioni è possibile collegarsi al sito internet

Chi siamo

ASLAM Cooperativa Sociale è un ente accreditato presso la Regione Lombardia che da oltre 20 anni progetta e realizza percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (dopo la terza media), Formazione Superiore (dopo il diploma) e Formazione Continua. ASLAM opera attraverso cinque sedi in tre province della Lombardia proponendo corsi legati alle esigenze professionali delle aziende dei diversi territori.