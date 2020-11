Aggredisce due agenti di Polizia Locale, denunciato per resistenza

Non vuole fornire le generalità agli agenti della Polizia Locale, si rifiuta di seguirli al comando, cerca lo scontro con la pattuglia e lo trova. Il pomeriggio di un giovane è finito con il fermo, il fotosegnalamento e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Il soggetto è stato fermato oggi, venerdì, in via Castelfidardo per un normale controllo ma sin dall’inizio ha mostrato un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti. Quando si è rifiutato di fornire le proprie generalità, gli agenti hanno provato a convincerlo con le buone a seguirli in comando ma di fronte al netto rifiuto hanno provato ad ammanettarlo.

La sua reazione è stata violenta, nel cercare di divincolarsi è finito a terra, continuando a dimenarsi e a calciare nei confronti dei due vigili che hanno anche riportato varie contusioni ed escoriazioni. Una volta immobilizzato e con l’ausilio di altri colleghi, l’uomo è stato poi portato in comando dal quale è uscito con la denuncia.