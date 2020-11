Alfieri e Astuti (PD) a Quadri: “Il momento è drammatico, basta polemiche”

Fermare le polemiche e avviare una collaborazione per garantire la sicurezza dei frontalieri.

Il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd) replicano così a Lorenzo Quadri componente del consiglio nazionale svizzero, che ha usato toni di pesante insofferenza verso i frontalieri.

«E’ ora di dire basta alle polemiche – dicono Alfieri e Astuti – Il momento è drammatico e la necessità è quella di abbassare subito i toni. I due Paesi sono legati a filo doppio, sia dal punto di vista economico che sociale, il che, in un momento drammatico per entrambi, impone una fattiva collaborazione. I toni usati da Quadri non esprimono in alcun modo il sentire dei cittadini né lombardi né ticinesi e per questo vanno smorzati».

«La necessità ora- concludono i due esponenti Dem – è piuttosto quella di armonizzare le misure tra i due Paesi e di avviare una svolta più restrittiva nel Ticino come in Lombardia per garantire la massima sicurezza ai lavoratori frontalieri e alle loro famiglie”.