Astuti: “Operatori sanitari preziosi: si intensifichino i tamponi di controllo”

«Numeri drammatici che non hanno precedenti ben peggiori di quelli della primavera scorsa». Il consigliere regionale del PD Samuele Astuti commenta con preoccupazione la notizia dei 284 positivi tra operatori fra medici, infermieri, tecnici e amministrativi dell’Asst Sette Laghi: «Ora più che mai, è necessario mettere in campo tutti gli interventi utili ad arginare la diffusione del virus tra gli operatori e garantirne il lavoro in sicurezza».

«Il personale sanitario, che sta fronteggiando ancora una volta con totale abnegazione l’emergenza, deve essere tutelato in ogni modo. Per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro serve intensificare subito i tamponi a tutto il personale medico e infermieristico».