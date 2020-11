Bilancio Provincia di Varese, Taldone (FI): “Eccellente lavoro della maggioranza di centrodestra”

Giuseppe Taldone, vice commissario provinciale di Forza Italia è già consigliere e assessore provinciale, commenta il risanamento del bilancio della Provincia di Varese a guida centrodestra.

«Sono felice e soddisfatto per l’eccellente lavoro portato avanti in questi ultimi due anni in Provincia dall’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal presidente Emanuele Antonelli. Il cosiddetto “buco di bilancio”, tanto sbandierato dalla precedente amministrazione di centrosinistra per tentare di giustificare inadempienze e ritardi, è stato cancellato in poco tempo dal buon governo del centrodestra, con conti che tornano nella fisiologia della contabilità enormemente in anticipo rispetto al preannunciato piano di rientro finanziario. Ricordo, come fosse ieri, il presidente Gunnar Vincenzi annunciare di aver scoperto, dopo attente verifiche contabili, i conti della Provincia di Varese enormemente in disordine, con una situazione così critica da compromettere gravemente il futuro dell’Ente.

In quegli anni sedevo sui banchi dell’opposizione in consiglio provinciale e con i miei colleghi di minoranza abbiamo tentato, in tutti i modi ed in più occasioni, di far capire all’allora maggioranza di centrosinistra che le problematiche contabili, laddove evidenziate, non erano il frutto di una cattiva precedente gestione ma, al contrario, avevano una loro logica spiegazione e potevano essere comunque sistemate applicandosi con competenza e buona volontà. Non siamo stati ascoltati, o forse, non ha fatto comodo ascoltarci perché è stata, agli occhi della sinistra, la migliore occasione per screditare la controparte politica che in precedenza era al governo in Provincia. Oggi questo risultato ha un sapore del tutto speciale non solo perché tutela il futuro dell’ente, mettendo in sicurezza i tanti servizi offerti ai cittadini ma anche perché gratifica il buon operato dell’attuale squadra di governo che ha dimostrato di saper lavorare con serietà e capacità. I nostri sindaci ed i nostri consiglieri comunali sicuramente non dimenticheranno anzi sapranno premiare, con il loro voto, l’attuale coalizione di centro-destra alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri di Forza Italia Marco Riganti, con delega al bilancio, Simone Longhini e Aldo Simeoni per il pregevole lavoro svolto ed a tutta la squadra provinciale per l’importante risultato conseguito».