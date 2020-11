Il consigliere Astuti dalla parte degli infermieri: “C’è bisogno di fatti”

“Con gli infermieri del PS di Varese chiedo a Fontana non parole ma interventi concreti per affrontare l’emergenza”

Samuele Astuti, consigliere regionale del PD, raccoglie le critiche mosse da infermieri e operatori socio sanitari del Pronto Soccorso dell’Asst di Varese e le sottoscrive: «Una pesante denuncia– afferma il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti- che evidenzia la piena emergenza in cui si opera nei pronto soccorso del varesotto, dove infermieri e Oss sono costretti a turni di 12 ore per la carenza di organico, in spazi non sempre idonei ad affrontare la pandemia. E tutto ciò dopo mesi interi in cui si sarebbero dovuti attrezzare gli ospedali per la seconda ondata ma non si è fatto nulla».

«Condividiamo- conclude Astuti- la denuncia degli operatori e chiediamo, con loro, a Fontana di andare finalmente oltre le vuote parole in loro appoggio che rischiano, nella tragicità del momento, di essere una beffa e di intraprendere azioni che garantiscano, nell’emergenza, una sanità pubblica efficiente e sicura per operatori e pazienti».