Dal dono a Rodari: manualità creativa per bambini

La biblioteca di Vergiate propone ai bambini via web due laboratori di manualità creativa nei prossimi fine settimana di dicembre: il primo dedicato al dono e il secondo a Rodari, nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

La partecipazione ad entrambe le attività è gratuita ma i posti sono limitati e la prenotazione è quindi obbligatoria.

Sabato 5 dicembre ore 10.30

IL PACCHETTO MISTERIOSO

con Carmen Bucca

Partendo dalla lettura del “Pacchetto Rosso”, delicato albo illustrato sul significato del dono, i bambini passeranno a mettere in pratica il loro desiderio di regalare.

Attività per bambini indicativamente dai 5 agli 11 anni

Massimo 15 partecipanti, per iscrizioni compilare il form a questo link.

Sabato 12 dicembre alle ore 10.30

CI VUOLE UN FIORE

con Paola D’Angelo

Si tratta di un laboratorio artistico di coloro e fantasia ispirato all’arte di Gianni Rodari a cura della Casa dello Scarabocchio per Kids Doing Art

Attività per bambini e ragazzi indicativamente dai 4 ai 12 anni

Massimo 15 partecipanti, per iscrizioni compilare il form a questo link.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca di Vergiate allo 0331 964120 oppure cultura@comune.vergiate.va.it.