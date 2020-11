“Dall’industria del senso al welfare delle relazioni“. È questo il titolo del webinar organizzato da Universauser per martedì 17 novembre alle ore 17,30, in cui interverrà lo scrittore e giornalista Sergio Bellucci. Tutte le indicazioni relative al collegamento, che si terrà sulla piattaforma Zoom e con diretta Facebook, sono pubblicate sul sito di Universauser (www.universauser.it).

La fase della storia umana ha assunto la velocità delle valanghe. Dapprima la rivoluzione digitale ha assunto la forma di un accompagnamento facilitatore del fare umano. Furono anni in cui la stragrande maggioranza delle persone non comprendevano perché avrebbero dovuto avere un computer e, alcuni, pensavano che fosse un nuovo “settore” delle attività umane. Poi la ¢¢ ha preso il volo, travolto i suoi confini e invaso tutto il reale disponibile. Questa inoculazione del digitale sta facendo crollare tutto ciò che esisteva, trasformando il lavoro, le merci, le relazioni, la vita, il pianeta! Questo passaggio storico è una Transizione verso un’altra società umana e non può essere affrontato entro i confini esistenti.